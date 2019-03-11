Самым бедным пенсионерам пересчитают надбавку

Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали проект изменений в федеральный закон «О государственной социальной помощи». Документ был разработан специально для реализации положения последнего послания Владимира Путина Федеральному собранию. В феврале Президент обратил внимание на то, что проиндексированная пенсия зачастую не покрывает прожиточного минимума. Величина этого параметра для прикамских пенсионеров на сегодня составляет 8539 рублей. Если расчетная пенсия ниже, то недостающую сумму по закону доплачивают из бюджета. После индексации с 1 января расчетная пенсия увеличилась, но на руки пенсионер продолжил получать все тот же прожиточный минимум. Теперь, по новому закону, пенсионерам, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, сначала будут устанавливаться социальные доплаты, а только потом будет проводиться индексация. Более того, все положенные выплаты будут пересчитаны с 1 января.

Надежда Максютенко, председатель совета Пермской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов: "Сейчас, наверное, какая-то доля справедливости в принципе именно в отношении людей, кто живет ниже прожиточного минимума. Обратили внимание все, в том числе и Президент Российской Федерации. И понятно, что сразу же последовали действия. Мы очень поддерживаем это решение".

Региональные депутаты поддержали начинания федерального правительства, Государственная дума рассмотрит законопроект до конца марта. После его принятия в Пермском крае на себе изменения должны почувствовать около 70 тысяч человек.

Игорь Папков, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края: "Мы стали работать на опережение. Зачастую все наши выплаты сводились к тому, что мы учитывали инфляцию прошедшего периода, и с этой точки зрения наперед мы не делали никаких опережающих выплат. Данный законопроект позволяет работать чуть-чуть с опережением".