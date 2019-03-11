Дороги края контролируют с высоты птичьего полёта

Контроль с воздуха. Сотрудники ГИБДД совместно с Росгвардией отправились в рейд на вертолете, чтобы с высоты птичьего полета контролировать дороги Пермского края.

Перед взлетом обговаривают маршрут. До этого момента, чтобы не сорвать операцию, его держали в секрете. В поле зрения Пермский район и Восточный обход краевой столицы.

- Командование ставило задачу обратить внимание на Восточный обход. Потому что здесь аварийный участок, где ремонт идет.

Этот экипаж вертолета Ми-8 участвовал в самых непростых спасательных операциях края. Из последних - поиск потерявшихся детей в Красновишерском районе, который закончился удачно. Сегодня в работе также используют систему высотного видеонаблюдения. Камера установлена на «брюхе» вертолета, картинка в высоком качестве транслируется на монитор.

В данном случае отслеживают машины на трассе. Картинка на экране настолько четкая, что при максимальном приближении удается считать госномер. О каждом нарушении, замеченном с воздуха, полицейский из вертолета сообщает постам на земле.

На Юго-Камской трассе распространено такое нарушение как обгон через двойную сплошную.

По вине шумахеров, выехавших на «встречку», за последние два месяца в крае погибли 26 человек. Это статистика до сегодняшнего дня. 8-й километр Восточного обхода - один из самых аварийных участков. Лобовое столкновение и 27-й погибший.

Сергей Любов, врио заместителя начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "Водитель большегрузного автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с встречным автомобилем УАЗ. Водитель УАЗа погиб на месте".

За рулем фуры иранец, вместе с товарищем они направлялись в Лысьву. Объяснить, почему он выехал на встречную полосу, водитель не может, и кажется, не только из-за незнания русского. Пока полицейские ждут переводчика, скапливается многокилометровая пробка в обе стороны. Патрульные машины перекрывают участок обхода и пускают поток через обходные пути. Координировать ситуацию помогает вертолет.

Подобные рейды с участием вертолета станут регулярными. А это значит, что водителям придется привыкнуть, что за их поведением на дороге будут следить, в том числе и с воздуха.