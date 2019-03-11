Пермские нефтяники устроили для женщин настоящий праздник

Пермские нефтяники поздравили женщин с 8 Марта.

Стаж туриста у Ирины Черных почти четверть века, стаж трудовой - ещё больше, а работает она нефтяником, и это неотъемлемая часть жизни, говорит Ирина.

Ирина Черных, начальник отдела геофизики ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Можно сказать, что сжилась, на сегодняшний день это именно так, так много времени, что можно констатировать это как факт!".

Ещё один факт - любовь коллег, и как подтверждение - небольшой фильм, который они сделали как раз об Ирине накануне 8 Марта. Фильм о человеке многогранном, со множеством увлечений, от туризма до музыки.

Премьера - в ДК Гагарина, на торжественном собрании лукойловцев, посвящённом первому празднику весны. По традиции мужская половина коллектива поздравляет женскую, как водится, с цветами и тёплыми словами.

И это не только поздравления. Для виновниц торжества, которые особо отличились в работе, приготовили благодарственные письма, грамоты, награды в честь Международного женского дня.

На предприятиях «ЛУКОЙЛа» в крае женщины занимают разные посты - операторы в цехах, геологи, учёные, руководители подразделений, для примера - только в аппарате управления пермских нефтедобытчиков работает более 500 сотрудниц.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Наверное, и компания у нас работает так успешно, потому что нефть - это женского рода, наука женского рода, всё вместе взятое, это экономика страны, которая тоже женского рода".

Это те - благодаря кому производство идёт вперёд - на сцене, в зале на экране, в прицеле у фотографа.

И как водится - сюрприз, творческий. Когда поздравления, вручение наград остались позади, на сцену вышли артисты - популярная группа «МэнХаузен», которая на ура сыграла свои песни и хиты других исполнителей.