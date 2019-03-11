Дарите женщинам цветы!
8 марта инспекторы ГИБДД дарили цветы женщинам, которые в свой праздник решили сесть за руль. Как обычно, мелкие нарушения прощали. А еще дорожные полицейские дарили поздравительные открытки дамам в трамваях. Тюльпаны достались водителю и кондуктору.
Отметился в канун 8 Марта и служебный лабрадор Орфа, который вместе с кинологом поздравлял пермячек возле здания Пермского УВД. Полицейские таким образом обратили свое внимание не только на коллег-женщин, но и на всю прекрасную половину человечества, которую они призваны защищать.
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