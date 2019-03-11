Цветочные магазины работали круглосуточно
Большинство торговых точек в Перми, занимающихся продажей цветов, в канун Международного женского дня перешли на круглосуточный режим работы. Их владельцы признаются, что за один день можно получить не одну месячную выручку. Цветы покупали в букетах и россыпью, цена уходит на второй план. Продавцы не скрывали, что рассчитывают на мужскую щедрость.
Руслан Бадаев, продавец цветочного магазина: "По сравнению с прошлым сезоном, в принципе цены остаются теми же, но перед праздниками они, конечно, вырастают. 8 марта - это знаменательный день для любой девушки, и каждый человек, который продает цветы, я думаю, старается пользоваться этим".
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