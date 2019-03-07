Пермский ТЮЗ представит свою версию «Генералов песчаных карьеров»
7 марта на сцене Пермского ТЮЗа состоится премьера юбилейного 55-го театрального сезона – спектакль «Капитаны песка» по роману Жоржи Амаду. Для совесткого зрителя он стал культовым после выхода в 1971 году фильма «Генералы песчаных карьеров». Постановка Пермского ТЮЗа сохраняет авторское название.
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