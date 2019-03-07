Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда
РИА "Рейтинг" определило регионы с самыми дисциплинированными заемщиками. Расчеты проводились по данным Центробанка и Росстата. Рейтинг из 85 субъектов составлен по доле просроченной задолженности перед банками на начало года. 1-е место, чуть больше процента - Севастополь, второе и третье - соответственно Ненецкий и Чукотский автономный округа. Прикамье - на 35 месте.
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