Со значком ГТО - бесплатно в кино

ГТО становится привлекательным. Региональный оператор ГТО в Пермском крае запустил партнерскую программу «Вместе с ГТО». Теперь обладатели знаков отличия смогут бесплатно ходить в кино, кататься на горных лыжах и сноуборде за полцены, заниматься спортом, йогой, путешествовать и покупать книги на бонусы от партнеров. Для их получения необходимо предъявить именное удостоверение ГТО, а в некоторых случаях флаер, который выдаётся по месту прохождения испытаний в Колледже олимпийского резерва. Претендовать на бонусы от компаний-партнеров в Прикамье уже могут свыше 20 000 человек.