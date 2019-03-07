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Со значком ГТО - бесплатно в кино
ГТО становится привлекательным. Региональный оператор ГТО в Пермском крае запустил партнерскую программу «Вместе с ГТО». Теперь обладатели знаков отличия смогут бесплатно ходить в кино, кататься на горных лыжах и сноуборде за полцены, заниматься спортом, йогой, путешествовать и покупать книги на бонусы от партнеров. Для их получения необходимо предъявить именное удостоверение ГТО, а в некоторых случаях флаер, который выдаётся по месту прохождения испытаний в Колледже олимпийского резерва. Претендовать на бонусы от компаний-партнеров в Прикамье уже могут свыше 20 000 человек.
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