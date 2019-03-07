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7 марта родился «папа» Капризки -Владимир Воробьев
7 марта - день рождения Владимира Ивановича Воробьёва, автора той самой повести «Капризка - Вождь ничевоков». Владимир Иванович родился в Самаре 7 марта 1916 года. В 1943 ушел добровольцем на фронт. В 1949 году приехал в Пермь - тогда Молотов, и работал на строительстве Камской ГЭС. Был внештатным корреспондентом Молотовского областного радио и газеты «Звезда». В 1949 же году был опубликован первый рассказ Воробьёва - «Первый урок», а в 1955 - сборник «Честное пионерское». В 1960 году была напечатана сказка «Капризка», впоследствие переработанная в повесть «Капризка - вождь ничевоков».
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