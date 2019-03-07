Тифлопремьера: в Перми представят спектакль, адаптированный для людей с нарушениями зрения
Впервые в Перми представят спектакль, адаптированный для людей с нарушениями зрения. Тифлопремьеру дают в Театре - Театре. На спектакле «Анна Каренина» будет организовано тифлокомментирование. В конце 2018 года специально для этого проекта Театр-Театр приобрел принтер Брайля и комплект портативной тифлосистемы.
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