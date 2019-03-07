Стрельба из арбалета: побеждает меткость и выдержка

Прикамские стрелки стали третьими в командном зачёте на Чемпионате и Первенстве России по стрельбе из арбалета в помещении. Полевой дивизион проводили в Волоколамске. Самых метких определяли среди 57 спортсменов из 7 регионов. В упражнении АП-18 м. (60 выстр.) отличились обе прикамские сборные. Мужчины настреляли на первое место, женщины- на 3-е. И стали третьими в общекомандном зачёте, пропустив вперёд команды Москвы и хозяев - Мособласти. В личном первенстве Дмитрий Молчанов победил с результатом мастера спорта международного класса и теперь, вероятно, примет участие в Чемпионате мира в Уляновске.