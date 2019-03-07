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В Перми рассматривают десятки жалоб на сырые квартиры

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С началом потепления в Перми рассматривают десятки жалоб от жильцов многоквартирных домов, чьи квартиры стало затапливать из-за прохудившихся крыш. И коммунальщики реагируют на них не всегда - на конкретном примере  корреспондент Максим Пеккер попытался выяснить, что нужно сделать, чтобы обращение было услышано.

Это сезонная проблема, говорит Юлия, - весной и осенью, с разной силой в их квартиру на четвёртом этаже течёт вода, в которую превращается снег. В управляющей компании "Моторостроитель" говорят, что в курсе проблемы - но она пока не решена.

Виктор Лыхин, главный инженер управляющей компании «Моторостроитель»: По нашему мнению, неправильно установка балкона вышестоящей квартиры, мы давали предписание на переделку этого балкона, сейчас мы предпринимаем шаги, чтобы получить экспертное заключение".

Но течёт и во второй комнате, которая выходит на другую сторону, говорит Юлия, причём далеко не первый год, и управляющая компания уже не раз делала в квартире косметический ремонт, что каждый раз оказывается напрасно.

Юлия Бусова: "Одна из причин - разрушение деформационного шва, наш подъезд на стыке двух домов, и этот шов видимо разрушается, и из-за этого течь".

Зафиксировать следы бедствия приехала инспектор госжилнадзора, каких-то определённых выводов по поводу причин не озвучила, это будет позднее, после обследования.

Ольга Гужавина, государственный инспектор жилищного надзора: "Нужно выявить причину, почему это течёт, пока что я думаю, что конструкция кровли, которая не имеет организованного водостока, и тем самым весь тающий снег. Это должна исправить управляющая компания".

Виновник - управляющая компания, жильцы в этом уверены, и даже намерены судиться за моральный и физический вред - из-за постоянной сырости, рассказала Юлия, начались проблемы со здоровьем, понадобилась помощь врачей. Кроме того, собираются просить предоставить место в маневренном фонде, потому что пока жить в отсыревшей квартире просто невозможно. 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.03.2019 в 14:50 в рубрике - Вести Пермь

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