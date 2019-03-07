Прикамский спортсмен Владислав Киселев завоевал вторую медаль Универсиады
Прикамский спортсмен Владислав Киселев завоевал вторую медаль Всемирной зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске. Наш земляк стал серебряным призером в спортивном ориентировании на лыжах в гонке преследования. А днем ранее, победителем в спринте. Владислав является воспитанником спортшколы Горнозаводска, тренируется под руководством своего отца ЗТР Андрея Киселёва.
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