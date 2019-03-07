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Пермские думцы выходят на дежурство
По прогнозам синоптиков снегопад в Перми с разной интенсивностью будет продолжаться до завтрашнего утра. Ситуацию осложняет общее потепление. Осадки порой переходят в настоящий дождь. На дорогах и тротуарах может образовываться гололед. Городские подрядчики наращивают группировки техники и людей. Сегодня и пермские думцы ведут дежурство в своих округах.
Для того чтобы оценить качество работы коммунальщиков, измерительные приборы не понадобились. Выездное совещание Дмитрий Малютин начинает с общения с жильцами окрестных домов.
В местном ТОСе «Нагорный 2» ситуацию с очисткой тротуаров и междворовых подъездов стараются оценить объективно. Результаты пока не утешительные. И дело здесь не только в том, что февраль в этом году был рекордно снежным.
Проблема касается и управляющих компаний, и районных властей. Стоит отойти с центральной улицы, как на дорогах появляются колеи, а снег если и убирается, то сваливается рядом.
Снежные горы больше похожие на крепости - это на Масленицу хорошо. Но с точки зрения благоустройства - точно непорядок. Коммунальщики упирают на то, что в тарифе на содержание межквартальных проездов вывоз снега никак не учитывается и продолжают складывать его в кучу.
Решать снежную проблему теперь предстоит всем вместе. Где это необходимо, в помощь обещают призвать тяжелую технику от департамента благоустройства.
Как бы то ни было, но хотя бы одном дворе, где и проходило совещание, проблема уже решена. Осталось применить практику на весь город.
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