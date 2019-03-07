Индексацию пенсий проведут с учетом прожиточного минимума

Депутаты Законодательного собрания собрались на внеочередное заседание, поводом послужил один единственный вопрос о поддержке проекта изменений в федеральный закон «О государственной социальной помощи». Документ был разработан специально для реализации положения последнего послания Владимира Путина Федеральному собрания. В феврале Президент обратил внимание на то, что индексация пенсий зачастую не покрывает прожиточного минимума, и пенсионеры так и не почувствовали на себе обещанную ежегодную прибавку. Теперь предлагается индексацию проводить уже от уровня прожиточного минимума, более того пересчитать все положенные выплаты с 1 января. В Пермском крае на себе изменения должны почувствовать около 70 тысяч человек.