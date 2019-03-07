Снежная лавина сошла с крыши многоэтажки

Настоящая снежная лавина сошла минувшей ночью с крыши одного из пермских домов. Фото и видео ЧП пользователи разместили в сети, комментаторы уже предположили, что снег не убирался минимум последние месяцы, максимум - всю зиму. Как итог - пострадали припаркованные у дома автомобили, тротуар превратился в непроходимый сугроб.