Пермь. Вести Спорт 06.03.2019
Темы выпуска:
- Прикамский спортсмен Владислав Киселев завоевал вторую медаль Всемирной зимней Универсиады.
- Прикамские стрелки стали 3-ми в командном зачёте на Чемпионате и Первенстве России по стрельбе из арбалета в помещении.
- Пермячки взяли Бронзу на Первенстве России по Чир спорту в Москве.
- Региональный оператор ГТО в Пермском крае запустил партнерскую программу «Вместе с ГТО». Теперь обладатели знаков отличия смогут бесплатно ходить в кино, кататься на горных лыжах и сноуборде за полцены, заниматься спортом, йогой, путешествовать и покупать книги на бонусы от партнеров.
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