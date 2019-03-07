Пермяк собрал 16 тысяч автографов знаменитостей
16 тысяч автографов известных государственных деятелей России как современных, так и советских, собрал пермяк Сергей Филатов. Коллекция нигде и никогда еще не выставлялась, хранится дома и ждет пополнения.
Всего в собрании Сергея Филатова около 16 тысяч поздравительных писем, телеграмм и открыток с настоящими подписями государственных деятелей нашей страны. Самый ранний автограф - от премьер-министра Алексея Косыгина.
Сергей Филатов, коллекционер: "Косыгин, его автограф, он поздравляет одного из советских министров с 50-летием советской власти. То есть это 1967-й год".
Здесь же, в разделе советской эпохи, есть письма и телеграммы главным лицам государства, датированные 1933 годом. Вот это, например, адресовано самой Крупской.
Сергей Филатов, коллекционер: "Это письмо от бывшей учительницы, которая вышла на пенсию, она пишет Крупской, и просит ее за выслугу лет прибавить ей пенсию. Обратный ответ, что ее обращение рассмотрено и пенсию ей назначат".
Для коллекционера Сергея Филатова эти открытки своего рода историческая летопись. Ценность экспоната повышается в зависимости от года и, конечно, от самого автора.
Вот, например, совсем обычное фото дальневосточного леопарда, но необычным и ценным его делает автограф заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева.
Кстати, именно с подписи Юрия Петровича началась коллекция поздравительных открыток Сергея Филатова. Сейчас в его собрании почти все первые лица государства российского, ну и, конечно, автографы всех трёх президентов РФ. Владимир Путин, к слову сказать, инициалы свои раздаёт охотно.
Именно поэтому в коллекции у собирателя подпись его оригинальная. Как впрочем, и других его предшественников - Бориса Ельцина и Дмитрия Медведева.
-А от кого бы вы хотели получить лично открытку?
Сергей Филатов, коллекционер: "От Лаврова было бы интересно".
Если говорить о целях поближе и пореальнее, Сергей хочет в ближайшем будущем заполучить поздравительную открытку от Михаила Юрьевича Горбачева с подписью настоящей, а не факсимильной.
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