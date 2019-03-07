Деньги, фишки, три стола: в центре Перми закрыли подпольное казино
В ходе настоящей спецоперации с участием бойцов отряда «Гром» пермские полицейские накрыли в центре краевой столицы игорный клуб.
Казино располагалось в цокольном этаже многоэтажного жилого дома на улице Пушкина. Как водится, вход в помещение был разрешен только проверенным клиентам. Администраторы знали их в лицо. Говорят, заведение пользовалось популярностью.
Стражи порядка нагрянули сюда в будний день и застали врасплох 17 игроков. Нелегальный бизнес организовал 37-летний пермяк. Летом прошлого года мужчина арендовал помещение, закупил аксессуары для игр и принял на работу обслуживающий персонал. Всего по подозрению в организации и проведении азартных игр полицейские задержали семь человек: самого бизнесмена, крупье, барменов, администратора. Из незаконного оборота оперативники изъяли 3 покерных стола, фишки, игральные карты, а также денежные средства, полученные от клиентов.
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