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«Регионы России»: есть всё!

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одежда

В Перми открылась масштабная и традиционно популярная у пермяков выставка-ярмарка «Регионы России».

Берет цвета «Лондон» прекрасно дополнит весеннее пальто. Впрочем, и другие трикотажные новинки от Екатеринбургской студии удивят пермяков. Здесь собрали все тренды - аппликацию, гофре с кокеткой и необычный крой.

 По соседству разместились невероятные пальто, украшенные курганской командой художников рисунками в технике сухое валяние, и модная одежда из дружественной Турции.

украшения

В качестве акцента - авторские украшения из натуральных камней и элегантная бижутерия. А возле прилавка с палантинами и шарфиками сегодня настоящий женский ажиотаж. Продавец здесь решила провести мастер-класс.

На ярмарке можно найти все, что приятно к телу и дополнит любой образ. Шапки, шляпки, перчатки и стильные рюкзаки.

Одеждой предпраздничная выставка не ограничивается. Здесь есть и подарки для всей семьи - умные и яркие зонты, полезные в быту и на кухне товары. Передохнуть от разнообразия красок можно у стенда под музыку настоящего хрусталя.

хрусталь

Напоследок можно и подкрепиться. Соленые и сушеные грибы, душистые приправы, гранатовый сок, мясо, рыба и шоколадное масло от пермского производства. А к чаю мед и продукты пчеловодства, казинаки, щербет, мармелад, соки, сгущенные с агар-агаром и универсальный рецепт от продавца к 8 марта.

сладости

Наталья Михайлова, представитель Азовской кондитерской фабрики: "Подать на красивой тарелочке натуральные сладости. Мармеладки, рахат-лукумы, щербетики. Это вкусно и будет приятно вашей даме".

Впрочем, этим ассортимент не ограничивается. Свою продукцию здесь представляют более 80 участников не только из России, но и ближнего зарубежья. Посетить выставку можно до конца недели.

 

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Опубликовано: 07.03.2019 в 11:05 в рубрике - Вести Пермь

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← Броня страны: на полигоне испытали тысячное орудие 2А70, собранное в Перми

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