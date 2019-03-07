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Броня страны: на полигоне испытали тысячное орудие 2А70, собранное в Перми

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испытание

Уникальные съемки знакового события. Оружейники «Мотовилихинских заводов» собрали пушку 2А70 под номером 1000. Меньше девяти лет их производят у нас, и только у нас. Ставят это скромное по габаритам, но грозное по своей силе оружие на машины мотострелков и десантников.

Изделие - так специалисты называют всю военную продукцию - доставили на испытательный полигон в кузове обычного КАМАЗа. Деревянные ящики темно-зеленого цвета с тысячным экземпляром разгрузили с помощью крана.

Вес юбилейной 100-миллиметровой пушки 2А70 такой же, как и у идентичных орудий, произведенных на «Мотовилихинских заводах» в Перми, - 332 килограмма.

Первый выстрел - тестовый. Без мишени.

Точность определяется по входному отверстию в плотном листе картона. Снаряды должны попадать в одно и то же место раз за разом.

Для испытателей работа на полигоне - дело житейское, а вот для обывателей...

На стрельбище используется два типа снарядов - обычные и особо усиленные. Особо усиленные нужны, чтобы проверить орудие на прочность. Уже на заводе пушку полностью разбирают, чистят, красят, собирают и упаковывают.

орудие

100-миллиметровое артиллерийское орудие 2А70, разработанное в 1980 году тульским Конструкторским бюро приборостроения, является универсальным средством поддержки пехоты. Военные ценят установку за износостойкость конструкции, скорострельность - 10 выстрелов в минуту - и возможность запуска управляемых снарядов без выхода экипажа из БМП.

Андрей Никонов, и.о. главного технолога ЗАО СКБ» (Мотовилихинские заводы): "Поступило поручение освоить данные пушки на «Мотовилихинских заводах». Пришлось в ходе подготовки производства решить множество инженерных и конструкторских задач".

испытание

Пока шли испытания на полигоне, в цехе «Мотовилихинских заводов» собрали 1001-ю, 1002 и 1003-ю пушку 2А70, ничем не отличающиеся от юбилейной, а значит, и эти такие же надежные и незаменимые элементы, вместе составляющую прочную броню страны.

 

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 07.03.2019 в 10:40 в рубрике - Вести Пермь

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