В стационарах края пройдут комплексные ремонты

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больница

В Чайковской районной больнице капитально отремонтированное здание инфекционного отделения принимает в обновленных стенах первых пациентов. 

В больницу Людмилу привезли на скорой - головокружение, рвота. Врачи поставили диагноз - ротовирусная инфекция. Положили в стационар. Сейчас пациентка идет на поправку и уже готовится к выписке. Говорит, окружающая обстановка на это тоже повлияла.

Людмила Слущенко, пациент: "Здесь очень чисто и моют постоянно. Кровать мягкая, матрасы новые, все хорошо".

В здании 1961 года постройки впервые провели комплексный ремонт. Отделение инфекционное, поэтому тонкостей было много - начиная от обустройства отдельного входа с улицы в изолированные блоки, и заканчивая оформлением стен - чтобы их можно было обрабатывать.

Елена Вышинская, заведующая инфекционным отделением ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница»: "Отремонтированы стены, побелен потолок, сделаны полы - постелен хороший линолеум".

В 2017 году по инициативе губернатора Максима Решетникова в крае стартовал проект «Новая поликлиника». За это время регистратуры и зоны ожиданий отремонтировали в 250 медицинских учреждениях. Затем власти приступили к ремонту стационаров. Как отмечают сами врачи, таких масштабных работ в крае не было давно.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края: "Зашли в ремонты кабинетов поликлиник, коридоров. Планируем ремонты стационаров, приемных отделений. И в целом их будет не менее 150. Проекты большие".

Больницы оснащают и современным оборудованием. В Чайковской лаборатории сразу три новых анализатора. Они выполняют до двух тысяч анализов в час и обслуживают весь юг края. Все пациенты, поступающие в инфекционное отделение, сдают анализы на ВИЧ и гепатит. В этой лаборатории их обрабатывают. В холодильнике хранятся пробирки с биологическим материалом. А фельдшеры оформляют результаты, которые поступят к врачу.

В данном случае как раз в инфекционное отделение. Благодаря такому полному исследованию у докторов уходит меньше времени на постановку диагноза, а значит, и пациентов начинают лечить быстрее.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 07.03.2019 в 10:10 в рубрике - Вести Пермь

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