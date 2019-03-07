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Судьба дома на ул. Революции 3/1 решится после 15 марта
В администрации Перми ответили, что смогут официально рассказать о судьбе дома на Революции 3/1 только после 15 марта, когда выйдет срок, отведенный на работу экспертов. Запрос в мэрию был сделан в связи с информацией, распространенной рядом СМИ о том, что специалисты нашли причину обрушения перекрытий на чердаке здания и предлагают провести восстановительные работы. Якобы на данную процедуру может уйти два месяца. К сожалению, официального подтверждения этому нет, хотя и такой итог не исключен. Напомним, плиты чердака дома рухнули в январе. Людей пришлось временно расселить. Там зарегистрировано 257 человек.
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