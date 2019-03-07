«Подарок новорожденному» обойдется в 240 миллионов рублей
Пермский край присоединяется к федеральной акции «Подарок новорожденному», которая проводится в рамках Десятилетия детства. Участие региона обсудили на круглом столе в Министерстве социального развития. В обязательном порядке в подарке будет поздравительная открытка, и то, что необходимо малышам в ранний период жизни.
Надежда Подъянова, заместитель министра социального развития Пермского края: "В составе подарка мы видим детское одеяло, комплект постельного белья, который состоит из трёх предметов, полотенце-уголок махровое и тёплые пелёнки".
Подарок получат семьи, в которых ребёнок появился на свет в 2019 году, а вручать их планируют начать с первого июня, когда отмечается День защиты детей. На ближайшие три года - на проведение акции в бюджете края заложено 240 миллионов рублей.
Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае: "Я очень рада, что Пермский край в числе первых, ещё не все субъекты приняли такое решение, а решение принимается, что будет выдан такой подарок. Он будет выдаваться в органах ЗАГС, когда семья в полном составе, папа, мама получают свидетельство о рождении. Это действительно торжественный момент".
Те семьи, которые получат первый документ в жизни ребенка до 1 июня, могут также обратиться в ЗАГС и получить причитающийся им подарок. Но сделать это надо после указанной даты.
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