На благоустройство дворов Прикамье потратит 1 миллиард 300 млн
Пермское краевое министерство ЖКХ и благоустройства завершило прием заявок на участие в предстоящем летне-осеннем сезоне национальной программы «Формирование комфортной городской среды». Всего поступило 94 заявок. 14 - от городских округов, 13 - от районных администраций, 14- из городских поселений и 53 -из сельских.
Программа подразумевает софинансирование. Если сложить взятые на себя обязательства бюджетов всех уровней, включая федеральный, то получится сумма в 1 миллиард 300 миллионов рублей. Эти деньги должны быть освоены в этом году. По сравнению с прошлым годом - объемы финансовых вливаний увеличились на 400 миллионов рублей.
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