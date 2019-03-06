«Мотовилихинские заводы» выпустили тысячное орудие

«Мотовилихинские заводы» выпустили «юбилейное», тысячное по счету, 100-мм артиллерийское орудие – пусковую установку 2А70, являющиеся универсальным средством поддержки пехоты. Работоспособность пушки была проверена на испытательном полигоне. По словам производителей, достоинствами изделия является надежность конструкции, скорострельность (10 - выстрелов в минуту) и возможность запуска управляемых снарядов без выхода экипажа из БМП.

Артиллерийской орудие 2А70 было разработано в 1980 году тульским Конструкторским бюро приборостроения, принято на вооружение в 1987. Последние 8 лет серийный выпуск 100-миллиметровой пусковой установки производится на «Мотовилихинских заводах».