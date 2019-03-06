«Мотовилихинские заводы» выпустили тысячное орудие
«Мотовилихинские заводы» выпустили «юбилейное», тысячное по счету, 100-мм артиллерийское орудие – пусковую установку 2А70, являющиеся универсальным средством поддержки пехоты. Работоспособность пушки была проверена на испытательном полигоне. По словам производителей, достоинствами изделия является надежность конструкции, скорострельность (10 - выстрелов в минуту) и возможность запуска управляемых снарядов без выхода экипажа из БМП.
Артиллерийской орудие 2А70 было разработано в 1980 году тульским Конструкторским бюро приборостроения, принято на вооружение в 1987. Последние 8 лет серийный выпуск 100-миллиметровой пусковой установки производится на «Мотовилихинских заводах».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Транспортная прокуратура Перми отчиталась за 2018 год
Пермский аэропорт провел масленичный флешмоб
В Перми открывается выставка-продажа «Регионы России»
Эксперты составили антирейтинг подарков на 8 Марта
В Прикамье ожидается сильный ветер и снег с дождем
Пассажиров пермского аэропорта угощают блинами
Краевое министерство социального развития проводит прямую линию по вопросам занятости
Генпрокуратура проводит «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья
Перекрытия в доме на ул. Революции рухнули из-за некачественных стройматериалов
Малообеспеченным семьям поможет «Социальный контракт»
Добавить комментарий: