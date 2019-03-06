Транспортная прокуратура Перми отчиталась за 2018 год

Транспортная прокуратура Перми отчиталась о проделанной за 2018 год работе. С честью справилась транспортная система с функцией запасного аэропорта в период проведения Мундиаля. Расследовались уголовные дела. На 4,5 года лишения свободы осудили замначальника, главного инженера железнодорожного вокзала Пермь-2. К административной ответственности привлекли и наказали штрафами до полутора миллионов рублей 3 юридических лица за чрезмерно щедрую передачу вознаграждений. Следили и наказывали нерадивых пилотов квадракоптеров за незаконное использование воздушного пространства. В прошлом году закончили работы по адаптации вокзального комплекса Пермь -2 для инвалидов. Оборудовали туалет, появились специальная низкая касса, тактильная полоса и подьемник между 1 и 2 этажами.