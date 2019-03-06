Пермский аэропорт провел масленичный флешмоб

Из-за погодных условий сегодня был отменен авиарейс Москва - Пермь авиакомпании «Аэрофлот». Борт должен был вылететь из московского аэропорта «Шереметьево» в 8.05 и приземлиться в 12.15 по местному времени, однако был отменен. Пассажиры не успели на масленичные гулянья, которые в это время проходили в пермском аэропорту.

Для большинства пассажиров аэропорта масленичный флешмоб стал приятной неожиданностью.

Блины испекли в кафе итальянской кухни - по русской традиции. Угощали тех, кто летит в Москву, в том числе и гостей из Санкт-Петербурга. Масленица стирает границы. Пассажирам из других городов такой флешмоб пришелся по душе.

Без угощения не остался ни один пассажир из тех, что в полдень ожидали свой рейс. Украсили рабочий день и сотрудникам аэропорта. Выкроила несколько секунд на блинчик даже служба досмотра.

И всё это угощение под музыкальное сопровождение. Андрей Киряков получил известность благодаря своему умению играть на трёх балалайках. Сегодня инструмент был один, но для поднятия настроения перед полётом этого более чем достаточно.

Выступление в итоге вышло за рамки импровизированной сцены. А блины исчезали всё быстрее, но к этому в аэропорту были готовы.

Евгений Кузнецов, пресс-секретарь Международного аэропорта "Пермь": "Международный аэропорт "Пермь" продолжает наращивать пассажиропоток. Мы открываем новые направления, расширяем маршрутную сеть. Мы не забываем про пассажиров - это люди, без которых невозможно существование главной воздушной гавани Пермского края. Совместно с ПДНТ "Губерния" мы решили организовать такую акцию, посвященную третьему дню Масленицы - Лакомке, когда всех гостей угощают блинами".

В этот день было принято было есть столько блинов, сколько душе угодно. Смысл не только в том, чтобы порадовать желудок. Считалось, чем богаче стол, тем выше будет достаток в доме.Так что сегодня прочь диету - наслаждаемся блинами!