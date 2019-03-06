В Перми открывается выставка-продажа «Регионы России»
В Перми вновь открывается выставка-продажа "Регионы России". Свою продукцию здесь представляют более 80 участников из России и стран ближнего зарубежья.
На выставочной площадке можно будет найти много интересных и полезных товаров –верхнюю мужскую и женскую одежду, головные уборы, товары для дома и здоровья, стильные аксессуары, косметику и авторские украшения. Продуктовый сектор выставки будет представлен мясными и рыбными деликатесами, ароматными специями, солеными и сушеными грибами, восточными сладостями, медом. Выставка-продажа будет работать до конца этой недели на Шоссе Космонавтов 59.
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