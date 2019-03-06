← В Прикамье ожидается сильный ветер и снег с дождем
Эксперты составили антирейтинг подарков на 8 Марта
Эксперты платформы «Академия Здоровья» провели опрос и сотавили рейтинг самых худших подарков для женщины на 8 марта. Выяснилось, что 68% женщин не хотели бы получить приспособления для готовки, предметы быта и интерьера. 40% высказались против бижутерии – мужчины редко угадывают женский вкус. Треть (34%) не обрадуются одежде и нижнему белью. С этими подарками тоже могут быть проблемы – вещь часто оказывается не по размеру или не отвечает стилю адресата.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье ожидается сильный ветер и снег с дождем
Пассажиров пермского аэропорта угощают блинами
Краевое министерство социального развития проводит прямую линию по вопросам занятости
Генпрокуратура проводит «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья
Перекрытия в доме на ул. Революции рухнули из-за некачественных стройматериалов
Малообеспеченным семьям поможет «Социальный контракт»
Фонд капремонта в ускоренном темпе меняет старые лифты
ЕГЭ для родителей: сто баллов не набрал никто
Как пермяки играют в квест «выйти из дома и не поймать сосульку»
«Весёлый дельфин»: юные пловцы собрались на Первенстве края по плаванию
Добавить комментарий: