Эксперты составили антирейтинг подарков на 8 Марта

Эксперты платформы «Академия Здоровья» провели опрос и сотавили рейтинг самых худших подарков для женщины на 8 марта. Выяснилось, что 68% женщин не хотели бы получить приспособления для готовки, предметы быта и интерьера. 40% высказались против бижутерии – мужчины редко угадывают женский вкус. Треть (34%) не обрадуются одежде и нижнему белью. С этими подарками тоже могут быть проблемы – вещь часто оказывается не по размеру или не отвечает стилю адресата.