В Прикамье ожидается сильный ветер и снег с дождем

МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается сильный ветер и гололедица, а также сильный снег с дождем. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Количество ожидаемых осадков 4-5 мм, в середине дня снег может перейти в мокрый снег и дождь. Температура повысится местами до +3 градусов. В городе начнется активное таяние снега. На севере края ожидаются очень сильные осадки 10-12 мм в виде снега и мокрого снега.