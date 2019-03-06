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В Прикамье ожидается сильный ветер и снег с дождем
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается сильный ветер и гололедица, а также сильный снег с дождем. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Количество ожидаемых осадков 4-5 мм, в середине дня снег может перейти в мокрый снег и дождь. Температура повысится местами до +3 градусов. В городе начнется активное таяние снега. На севере края ожидаются очень сильные осадки 10-12 мм в виде снега и мокрого снега.
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