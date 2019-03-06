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Пассажиров пермского аэропорта угощают блинами
В Прикамье продолжается Масленичная неделя. Праздник отмечают гуляньями в пермском аэропорту "Большое Савиново". Пассажиры угощаются блинами, слушают музыку в исполнении Андрея Кирякова - того самого музыканта, который играет одновременно на трех балалайках.
Евгений Кузнецов, пресс-секретарь Международного аэропорта "Пермь": "Международный аэропорт "Пермь" продолжает наращивать пассажиропоток. Мы открываем новые направления, расширяем маршрутную сеть. Мы не забываем про пассажиров - это люди, без которых невозможно существование главной воздушной гавани Пермского края. Совместно с ПДНТ "Губерния" мы решили организовать такую акцию, посвященную третьему дню Масленицы - Лакомке, когда всех гостей угощают блинами. Ждем всех на Масленицу в пермский аэропорт".
Сегодня же Пушкинская библиотека в Перми подготовила музыкальную программу, посвящённую Масленице. А в этнографическом музее "Хохловка" по 8 марта представляют все события Масленичной недели.
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