Пассажиров пермского аэропорта угощают блинами

В Прикамье продолжается Масленичная неделя. Праздник отмечают гуляньями в пермском аэропорту "Большое Савиново". Пассажиры угощаются блинами, слушают музыку в исполнении Андрея Кирякова - того самого музыканта, который играет одновременно на трех балалайках.

Евгений Кузнецов, пресс-секретарь Международного аэропорта "Пермь": "Международный аэропорт "Пермь" продолжает наращивать пассажиропоток. Мы открываем новые направления, расширяем маршрутную сеть. Мы не забываем про пассажиров - это люди, без которых невозможно существование главной воздушной гавани Пермского края. Совместно с ПДНТ "Губерния" мы решили организовать такую акцию, посвященную третьему дню Масленицы - Лакомке, когда всех гостей угощают блинами. Ждем всех на Масленицу в пермский аэропорт".

Сегодня же Пушкинская библиотека в Перми подготовила музыкальную программу, посвящённую Масленице. А в этнографическом музее "Хохловка" по 8 марта представляют все события Масленичной недели.