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← Генпрокуратура проводит «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья

Краевое министерство социального развития проводит прямую линию по вопросам занятости

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Краевое министерство социального развития проводит прямую телефонную линию по вопросам занятости. Звонки принимаются с 12.00 до 14.00. На вопросы ответят специалисты Центра занятости населения Перми. Телефоны 8 (342) 217-77-46, 8 (342) 238-41-21. Вопросы также можно задать в официальных аккаунтах министерства в соцсетях.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.03.2019 в 13:20 в рубрике - Вести Пермь

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← Генпрокуратура проводит «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья

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