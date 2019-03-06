Краевое министерство социального развития проводит прямую линию по вопросам занятости
Краевое министерство социального развития проводит прямую телефонную линию по вопросам занятости. Звонки принимаются с 12.00 до 14.00. На вопросы ответят специалисты Центра занятости населения Перми. Телефоны 8 (342) 217-77-46, 8 (342) 238-41-21. Вопросы также можно задать в официальных аккаунтах министерства в соцсетях.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Генпрокуратура проводит «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья
Перекрытия в доме на ул. Революции рухнули из-за некачественных стройматериалов
Малообеспеченным семьям поможет «Социальный контракт»
Фонд капремонта в ускоренном темпе меняет старые лифты
ЕГЭ для родителей: сто баллов не набрал никто
Как пермяки играют в квест «выйти из дома и не поймать сосульку»
«Весёлый дельфин»: юные пловцы собрались на Первенстве края по плаванию
Прикамские самбисты отличились на Чемпионате России
«Автодор» в упорном матче вырвал победу у «Пармы»
Пермская команда - победитель Студенческой суперлиги - 2019
Добавить комментарий: