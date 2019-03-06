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Генпрокуратура проводит «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья
Сегодня последний день, когда управление Генеральной прокуратуры России в Приволжье проводит горячую линию по капремонту многоквартирных домов и расселению аварийного жилья в Пермском крае. Граждан призывают сообщать о нарушении сроков расселения и низком качестве ремонта по телефону (831) 278-45-24, звонки принимаются с 11 до 18 часов.
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