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Перекрытия в доме на ул. Революции рухнули из-за некачественных стройматериалов
Опубликованы результаты расследования причин обрушения в многоквартирном дома на ул. Революции в Перми. Перекрытия на техническом этаже рухнули из-за использования некачественных строительных материалов и нарушений строительных норм и правил, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации по итогам экспертной проверки здания.
Технический отчет будет предоставлен в городской департамент ЖКХ к середине марта, после этого будет приниматься решение о дальнейшем ремонте и сроках возвращения жильцов домой. Специалисты предлагают усилить всю кровлю здания дома, оборудовать пол, укрепленный арматурой, по всему периметру технологического этажа, заменить консоли. Восстановительные работы займут не меньше двух месяцев, после их завершения дом будут контролировать еще два года. На сегодняшний день жильцы 12 квартир размещены в пунктах временного размещения, остальные - у родственников, знакомых и на съемных квартирах.
ЧП в многоквартирном 14-этажном доме на улице Революции произошло в Перми в воскресенье, 27 января 2019 года, тогда на верхнем техническом этаже обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей здания.
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