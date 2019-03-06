Малообеспеченным семьям поможет «Социальный контракт»

В территориальных отделах Минсоцразвития региона стартовал прием заявок от жителей, желающих поправить свое финансовое положение через открытие своего небольшого дела. Технология называется "Социальный контракт". В ушедшем году их было заключено 2018. В этом бюджет увеличивает объем выделяемых средств. Как и на каких условиях подписывается такой контракт?

Случилось так, что Анна Ушакова осталась без работы. Руки, однако, опускать не стала - прошла парикмахерские курсы, а чтобы приобрести оборудование и предложить свои услуги односельчанам, воспользовалась одним из видов поддержки, который называется социальный контракт.

На выделенные деньги купила машинку, чтобы стричь профессионально, набор ножниц, бигуди, расчёски и так далее. Теперь, благодаря краевой поддержке - семья Анны имеет дополнительный доход, а село Ивановское - своего парикмахера, до того ездили стричься в районный центр.

Технология «Социальный контракт» подразумевает финансовую поддержку тех жителей края, которые в этом нуждаются. Речь идёт, в частности о помощи в организации ими своего дела или личного подсобного хозяйства.

Такую форму адресной материальной поддержки жители региона получают с 2014 года. На сегодняшний день ею воспользовались уже более пяти тысяч семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Итогами такой поддержки становится снижение количества малообеспеченных семей с детьми в крае, самым популярным на сегодняшний день является развитие личного подсобного хозяйства.

Марина Визе, заместитель министра социального развития Пермского края: "Популярность данной технологии возрастает, семьи начинают понимать её эффективность и обращаются за ней с очень интересными предложениями".

Процедура такова - в подразделениях Минсоцразвития объяснят, что и в какой последовательности надо делать, сразу предупредят, что финансы должны быть направлены на заявленные цели.

Дарья Дудина, и.о. начальника межрайонного территориального управления № 2 Министерства социального развития Пермского края: "Специалист грамотно составляет с гражданином анкету, в которой гражданин указывает своё материальное положение, и также составляют индивидуальную программу".

Что касается планов на 2019-2021 годы, в крае запланировано почти 170 миллионов рублей на помощь в виде социального контракта. Таким образом, адресную помощь должны получить не менее 8 тысяч малообеспеченных семей.