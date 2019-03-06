Фонд капремонта в ускоренном темпе меняет старые лифты

1007 кабин лифтов в многоквартирных домах Прикамья должны быть заменены до конца 2020 года. Цифра продиктована насущной необходимостью и статистикой. Иначе жители некоторых домов останутся вообще без подъемников. Почему?

Пёс Хэнк ленится и поднимается до дома на руках хозяйки. Неплохой фитнес - 108 ступенек с первого до шестого этажа ежедневно преодолевает Надежда - в надежде, что скоро у них в подъезде установят новый лифт.

Надежда Щекалева: "Мы сейчас за здоровый образ жизни, моя семья и я, для меня это как спортзал, преодоление препятствия. Мы живем в доме 26 лет, это первая замена лифта. Ждем, когда у нас будет новый красивый лифт".

Впрочем, вопрос этот решенный. Работы начались. Подрядчик демонтировал старые кабины, готовит шахту для установки новой конструкции. Уже завезли оборудование.

Олег Селезнев, прораб монтажно-наладочного участка подрядной организации: "На любые изменения или нарушения в работе лифта, так как это на пульте диспетчерской связи высвечивается, и операторы видят где и что случилось, у них есть связь с кабиной. И немедленно реагирует аварийная бригада".

В Добрянке заменят 7 лифтов, общая сумма контракта - 15 миллионов рублей. Кабины производства Могилевского завода.

Точно такие же лифты уже работают в Пермском крае, например, в Перми в микрорайоне Крохалева. Здесь можно посмотреть, что будет внутри - зеркало, подсветка и стандартный набор кнопок.

В 2017 и 2018 годах в крае заменили 490 лифтов в 190 домах. Например, в Соликамске больше нет проблемы старых кабин в принципе. В 2019-м заменят 362 лифта в 133-х домах за 840 миллионов рублей. Программа сейчас идет в ускоренном темпе.

Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края: "У нас 2020 год - это тот год, когда будет приостановлена работа всех лифтов, которые отработали свой срок. Это 25 лет или которые признаны непригодными, где пожар был, например. Наш план - до конца 2020 года провести замену 1007 кабин лифтов".

В среднем, новый лифт устанавливают около двух месяцев, потом необходимо пройти экспертизу и оформить все бумаги.