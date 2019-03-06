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ЕГЭ для родителей: сто баллов не набрал никто
В следующий понедельник начинается досрочная волна сдачи ЕГЭ. Основная стартует в конце мая. А накануне в Перми 12 изъявивших желание родителей попробовали выполнить задания по русскому языку. Перед этим они на себе испытали всю строгость досмотра и контроля в аудитории. А вот сам экзамен им предложили сокращенный. Но и его никто на 100 баллов написать не смог. Максимум - 64.
Елена Котив: "Я горжусь своим ребенком, потому что не растеряться, все заполнить - сила воли!".
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