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Как пермяки играют в квест «выйти из дома и не поймать сосульку»

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льдины

Ночью в Перми и крае температура воздуха повысилась до ноля градусов. Днем в среду будет плюс два. В МЧС настоятельно советуют людям смотреть вверх. Сход льда и снега с крыш неизбежен. К сожалению, далеко не все они вовремя почищены.

льдина

Вместо привычного вида за окном у Людмилы Юшиной, жительницы дома ул. Красные Казармы, 8 - глыба льда. Свисающая с крыши сосулька достигает уровня второго этажа. Выход из подъезда как экстремальный квест - схватиться за поручень, чтобы не поскользнуться, посмотреть вверх и бежать.

квест

Людмила Юшина, житель дома ул. Красные Казармы, 8: "Они падают во второй половине дня, когда солнце выглядывает, все начинает обваливаться, тогда уже страшно".

УК «Благо» самовольно сложила с себя обязанности управлять этим аварийным домом, оставив жильцов тет-а-тет с проблемами. Решать их пришлось уже другой компании.

Павел Кадакин, начальник отдела ЖКХ и жилищных отношений администрации Свердловского района города Перми: "На этой неделе, на 7-е число заказана вышка - полная очистка кровли будет произведена до праздников".

В зоне риска, помимо аварийных, дома 50-60-х годов постройки - со скатной кровлей. Как пример - «хрущевки» на улице Технической. На их крышах сегодня замечены альпинисты.

гаражи

А вот пермские гаражи по своей красоте могут смело посоревноваться с Кунгурской ледяной пещерой. Правда, чтобы попасть внутрь, придется поработать физически.

сосульки

Сибирская, 75 - про этот дом журналисты «Вестей» неоднократно рассказывали в своих материалах. Двор, что называется, проходной - через него идут в направлении улиц Сибирской и Газеты Звезда. Наверх пешеходы не смотрят, а зря.

отделы ЖКХ

Если председатель ТСЖ или управляющая компания бездействуют, на них могут повлиять сотрудники городской администрации. В их полномочиях и рублем наказать.

Статистику о количестве пострадавших от схода снега и льда не ведет ни Минздрав, ни МЧС. Но в новостной ленте подобные сообщения появляются ежедневно. Татьяна Ивановна до сих пор проходит лечение. Огромный пласт снега с крыши упал на старушку прямо возле подъезда. Произошло все на улице Мира, в середине февраля. Ее внучка уже подала в суд на управляющую компанию «Иртэм».

сход снега

Синоптики обещают потепление до +2. Нависающие льдины начнут таять, и сработает закон гравитации.

Мария Шилова

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 06.03.2019 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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