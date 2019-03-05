«Весёлый дельфин»: юные пловцы собрались на Первенстве края по плаванию

В спортивном комплексе «Олимпия» проходит детско-юношеское Первенство Пермского края по плаванию.

На торжественном параде таблички с названиями команд несут 11 делегаций Пермского края. Всего более 260 человек. Краевые соревнования получаются представительными.

Сразу начали сложными дистанциями - с заплывов сильнейших. Борьба идёт острая за каждую сотую секунды. Всего за 3 соревновательных дня будет разыграно 28 комплектов наград.

Участникам Первенства Пермского края «Весёлый дельфин» 11-13 лет. Глаза горят, все готовы показать, чему научились за год, проплыть свои лучшие секунды.

Алексей Аверьянов, президент федерации плавания Пермского края: "Старт может быть дан очень хороший спортивной карьере, потому что будет проведён отбор по результатам сегодняшних соревнований. И лучшие спортсмены, лучшие дети поедут в Санкт-Петербург, в апреле на всероссийские соревнования. И, таким образом можно уже показать себя на уровне всероссийской юношеской сборной".

Шанс особенно ценный для ребят из регионов. Путь наверх в обычных условиях многоступенчатого отбора может быть длиной в долгие годы.

В случае победы на турнире «Весёлый дельфин» ближе становятся заветные рубежы - один из них- Всероссийская Спартакиада учащихся.

В главную детскую команду страны Пермский край готовит спортсменов ежегодно. 1-2 человека стабильно. Заслуга, конечно, тренеров, которые в далеко не столичных, краевых городах готовят бойцов, способных и готовых побеждать.