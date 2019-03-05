Прикамские самбисты отличились на Чемпионате России

3 медали завоевали прикамские самбисты на стартовавшем в Казани чемпионате России. Игорь Беглеров стал чемпионом в весе до 52 кг. "Золото" - у Екатерины Оноприенко в категории до 64 кг. Четырехкратная чемпионка мира Мария Молчанова заняла 2-е место в весе до 48 кг.