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Прикамские самбисты отличились на Чемпионате России
3 медали завоевали прикамские самбисты на стартовавшем в Казани чемпионате России. Игорь Беглеров стал чемпионом в весе до 52 кг. "Золото" - у Екатерины Оноприенко в категории до 64 кг. Четырехкратная чемпионка мира Мария Молчанова заняла 2-е место в весе до 48 кг.
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