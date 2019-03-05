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«Автодор» в упорном матче вырвал победу у «Пармы»
Баскетболисты «Пармы» оступились во втором за неделю матче Единой лиги ВТБ. На своём паркете принимали саратовский "Автодор" и на старте владели солидным преимуществом в 17 очков. Но развить успех не удалось. Итого невероятный по результативности и накалу матч остался за гостями - 105:93.
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