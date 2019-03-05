«Автодор» в упорном матче вырвал победу у «Пармы»

Баскетболисты «Пармы» оступились во втором за неделю матче Единой лиги ВТБ. На своём паркете принимали саратовский "Автодор" и на старте владели солидным преимуществом в 17 очков. Но развить успех не удалось. Итого невероятный по результативности и накалу матч остался за гостями - 105:93.