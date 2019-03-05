Пермская команда - победитель Студенческой суперлиги - 2019
Команда колледжа олимпийского резерва Пермского края стала победителем Студенческой суперлиги - 2019. В финале чемпионата АСБ наши девушки со счетом 95:83 обыграли соперниц из казанской Академии спорта. 56 очков в решающем матче пермячкам принесла Полина Матушкина - заслуженный титул MVP «Финала восьми».
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