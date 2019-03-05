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Путан из Нигерии выдворили из страны
Из Перми в Москву, а оттуда прямым рейсом в Нигерию отправились 4 гражданки этого африканского государства. Как они попали в Россию, установить не удалось. Жили они в Перми нелегально и зарабатывали на жизнь, оказывая интимные услуги. Всего оперативники задержали 6 молодых негритянок.
Отправить нигериек на родину оказалось делом затратным. Пока выделены средства на билеты для четырех из них. Еще две остаются в изоляторе для мигрантов-нелегалов. После выдворения за пределы России всем им будет запрещен обратный въезд в течение 5 лет.
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