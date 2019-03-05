Всё по-взрослому: как пермские родители сдавали ЕГЭ

Проверка на стресс. Пермские родители сдавали Единый госэкзамен. Задача - лично убедиться в его сложности и безопасности для нервов выпускников.

Прежде чем решать задания ЕГЭ родители прошли еще несколько испытаний. Первое - отпроситься с работы и прийти в пункт сдачи экзамена. С ним справились 12 мам и пап. После вступительной речи от министерства образования родителей просят пройти на экзамен. Перед пропускным пунктом советами делились одиннадцатиклассники.

Следующее испытание - пройти регистрацию. С собой разрешается взять только паспорт, никаких телефонов и планшетов, проверяют металлодетектором, - всё, как на настоящем ЕГЭ. Напоминают, шоколадку можно, но без фольги, бутылку воды можно, но без этикетки, все это, чтобы не было соблазна припрятать шпаргалки.

Третье испытание - верно заполнить бланки. Помимо имени и фамилии, номер и название предмета, еще некоторые цифры. Здесь важна внимательность, впрочем, как и во время ответов на вопросы. Их всего семь, плюс сочинение, на все про все полчаса времени, это в восемь раз меньше, чем на реальном экзамене,да и заданий меньше.

Есть и еще одно отличие от реального ЕГЭ, камеры сегодня не работали, то есть теоретически, если увернуться от бдительного взгляда организаторов, можно было воспользоваться шпаргалкой. Но, как говорят экзаменуемые, и в мыслях такого не было.

В итоге, самый лучший результат 64 балла, на сто не справился никто. Реальный ЕГЭ стартует уже со следующего понедельника, это досрочная сдача, основной поток школьников возьмет ручки и примется решать выпускные задания в конце мая.