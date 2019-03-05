Пермякам могут вернуть электричку до Екатеринбурга





Министерство транспорта Пермского края рассматривает варианты запуска электропоезда «Ласточка» по маршруту Пермь - Екатеринбург.

Маршрут не будет самоокупаемым. Чтобы он заработал, потребуется около 55 миллионов субсидий в год. 23 из них может предоставить Пермский край. Профинансировать маршрут на 32 миллиона рублей предложили губернатору Свердловской области. В Минтрансе предполагают, что путь на «Ласточке» от Перми до Екатеринбурга займет около пяти часов.

Ранее между Пермью и Екатеринбургом курсировала электричка «Пермской пригородной компании», но в 2016 году маршрут признали убыточным и закрыли.