← ЖД-сообщение на участке Пермь-I – Пермь II закроют в октябре
Пермякам могут вернуть электричку до Екатеринбурга
Министерство транспорта Пермского края рассматривает варианты запуска электропоезда «Ласточка» по маршруту Пермь - Екатеринбург.
Маршрут не будет самоокупаемым. Чтобы он заработал, потребуется около 55 миллионов субсидий в год. 23 из них может предоставить Пермский край. Профинансировать маршрут на 32 миллиона рублей предложили губернатору Свердловской области. В Минтрансе предполагают, что путь на «Ласточке» от Перми до Екатеринбурга займет около пяти часов.
Ранее между Пермью и Екатеринбургом курсировала электричка «Пермской пригородной компании», но в 2016 году маршрут признали убыточным и закрыли.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
ЖД-сообщение на участке Пермь-I – Пермь II закроют в октябре
Пермяки выкладывают в Сеть новые фото «сталактитов»
В прокуратуре - День приема предпринимателей
Нервы родителей испытали на пробном ЕГЭ
Лаборатория омоложения открылась в Перми
Масленица пришла - отворяй ворота
В Губахе появился первый компьютерный томограф
Тренеры ХК «Молот-Прикамье» подали заявления об увольнении
Проект новой маршрутной сети: дискуссии продолжаются
Главное - убирать снег, не снижая темпов
Добавить комментарий: