ЖД-сообщение на участке Пермь-I – Пермь II закроют в октябре

Железнодорожное сообщение на участке Пермь-I – Пермь II планируется закрыть с 1 октября. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на министра транспорта Пермского края Николая Уханова. По словам министра, «все основные вопросы с потребителями и грузополучателями решены».

В 2017 году власти анонсировали масштабные планы по созданию культурно-исторического кластера в районе вокзала Пермь I к 300-летию Перми и ликвидацию железнодорожного сообщения на левом берегу Камы в пределах исторического центра города. Позже краевые власти заявили, что не планируют демонтировать железнодорожные пути, а намерены запустить по ним трамвай.