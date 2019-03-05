Пермяки выкладывают в Сеть новые фото «сталактитов»

В соцсетях кадры обледения крыш по-прежнему одна из самых популярных тем. Фото и видео очередных сталактитов появились в сети сегодня.

С начала марта в городе от схода снега и льда пострадали уже три человека. Как сообщили в городской станции скорой помощи, 1 марта в травмпункт доставили пострадавшего с поверхностной травмой плеча. Ещё два случая произошли 2 марта. С подозрениями на черепно-мозговую травму потерпевших отправили в отделение нейротравмы.

Параллельно пользователи соцсетей выкладывают кадры расчистки крыш пермских многоэтажек и возмущаются отсуствием страховок у рабочих. Два несчастных случая с начала марта произошли в Перми во время чистки крыш от снега. В результате пострадали двое мужчин. Первый случай произошел 2 марта на улице Пермской. Второй - в Закамске на улице Автозаводской в тот же день.