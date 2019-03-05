В прокуратуре - День приема предпринимателей
Сегодня в органах прокуратуры Пермского края проходит день приема предпринимателей. Прием ведется во всех городских, районных и специализированных прокуратурах края, в помещениях соответствующих прокуратур. Прокуроры обещают оперативную реакцию на нарушение прав представителей бизнес-сообщества.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Нервы родителей испытали на пробном ЕГЭ
Лаборатория омоложения открылась в Перми
Масленица пришла - отворяй ворота
В Губахе появился первый компьютерный томограф
Тренеры ХК «Молот-Прикамье» подали заявления об увольнении
Проект новой маршрутной сети: дискуссии продолжаются
Главное - убирать снег, не снижая темпов
Рэпер Тимати за слова ответит
В Перми состоялся уникальный турнир по «ШахмоКарате»
Масленица - праздник длиной в неделю
Добавить комментарий: