В прокуратуре - День приема предпринимателей

Сегодня в органах прокуратуры Пермского края проходит день приема предпринимателей. Прием ведется во всех городских, районных и специализированных прокуратурах края, в помещениях соответствующих прокуратур. Прокуроры обещают оперативную реакцию на нарушение прав представителей бизнес-сообщества.