Нервы родителей испытали на пробном ЕГЭ
Родителський день ЕГЭ сегодня объявлен в Перми, все желающие с утра могли приступить к сдаче единого госэкзамена и лично убедиться в его сложности и угрозе для нервов старшеклассников. За ходом экзамена следит Данил Гусельников.
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